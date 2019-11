Mit der Kamera durch Kanada und Alaska

Den Multivisionsvortrag "Kanada und Alaska - Abenteuer im hohen Norden" präsentiert das Kulturamt Haßfurt live. Termin ist am Donnerstag, 21. November, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Haßfurt. Referent ist Pascal Violo, der bereits 1999 als junger Student einen Sommer in der Wildnis Kanadas verbracht hatte - und fasziniert war. 16 Jahre später kehrte er als Reisejournalist zurück und bereiste für viele Monate die endlose Weite im hohen Norden Amerikas. In Alaska näherte er sich riesigen Grizzlys bis auf wenige Meter, flog mit einem kleinen Propellerflugzeug um den Gipfel des "kältesten Berges der Welt" und wanderte durch die unberührte Wildnis. Schließlich wurde Pascal Violo für einen Sommer zum Flussnomaden und folgte den Spuren der Goldsucher im Yukon. Mit einem Kanu paddelte er 800 Kilometer durch die Wälder und ließ sich von den Nordlichtern verzaubern. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Telefonnummer 09521/688228. Foto: Pascal Violo