Mit der Hitze drohen Waldbrände

Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit auch über das kommende Wochenende hinweg sind der Waldbrand- und der Graslandgefahrenindex auf die Stufe 4 von 5 gestiegen. Darauf weist Kreisbrandrat Manfred Lorenz hin. Weiter heißt es in der Mitteilung, die an sämtliche Kommunen des Landkreises herausgegeben wurde, dass wegen dieser äußerst gefährlichen Situation bereits Landwirte gebeten wurden, ihre Güllefässer vorab mit Wasser zu befüllen, um bei einem Wald- oder Flächenbrand schnell reagieren zu können. "Ich sehe es als sehr gefährlich an, wenn insbesondere am kommenden Wochenende Feuer im Freien entzündet werden. Ich bitte daher, anstehende Genehmigungen diesbezüglich zu versagen oder. als Sicherheitsbehörde entsprechend einzuschreiten", appelliert Lorenz an Bürgermeister und Verwaltungen. red