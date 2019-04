Mit der Harley gegen die Hausmauer

Gegen 18.20 Uhr rutschte am Ostersonntag ein 31-jähriger Motorradfahrer am Marktplatz von der Kupplung seines Motorrades ab. Dadurch machte seine Harley-Davidson einen plötzlichen Satz nach vorne und prallte frontal an eine Hausmauer. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und verursachte einen Schaden von rund 8000 Euro. Die Harley musste abgeschleppt werden.