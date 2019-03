Mit der Faust zugeschlagen

Vor den Augen der Polizei kam es am Sonntag egen 4.40 Uhr zu einer Körperverletzung in der Langen Straße. Die Beamten beobachten, dass ein 30-jähriger Mann die Beifahrertüre eines Taxis aufriss und mit der Faust nach einem 24-Jährigen schlug. Auf frischer Tat wurde der Beschuldigte festgenommen. Ein Streit um das Taxi soll Grund der Tat gewesen sein. Der Täter hatte sich an der Hand verletzt, der Geschädigte hatte Schmerzen im Gesicht. Ein Alkoholtest zeigte, dass Beide betrunken waren. red