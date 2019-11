Mit der Ehrenamtskarte kostenlos ins Kulmbacher Kino

Als Dankeschön für ihr bisheriges und zukünftiges Engagement in und für Kulmbach lädt die Kinobesitzerfamilie Thomas ehrenamtlich tätige Kulmbacher zum Tag des Ehrenamts am Donnerstag, 5. Dezember, in das Cineplex Kulmbach ein. Die Einladung soll ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements sein.

Wer am 5. Dezember die Ehrenamtskarte an der Ticketkasse vorzeigen kann, bekommt ein kostenloses Ticket. Die Einladung in das Kino gilt den ganzen Tag für alle Vorstellungen des regulären Programms.

Es besteht allerdings kein Anspruch auf Einlass in eine ausverkaufte Vorstellung. Kinobetreiber Michael Thomas möchte seinen besonderen Dank ausdrücken: "Wir freuen uns, in unseren Kinos ehrenamtlich engagierte Gäste willkommen zu heißen und möchten ihnen in der Vorweihnachtszeit eine kleine Freude bereiten". Übrigens: Auch an allen anderen Tagen sehen Kinogäste bei Vorlage der Ehrenamtskarte alle Filme des regulären Programms zum ermäßigten Preis. red