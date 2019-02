Mit der Demenz umgehen

Die Zahl der Demenzkranken wächst beständig mit der Zahl der älter werdenden Menschen. Pflegende Angehörige bzw. Pflegepersonen stehen dem Phänomen "Demenz" oder "Alzheimer Demenz" oft hilflos gegenüber, heißt es in einer Pressemitteilung des ASB. Wenn ein Familienmitglied an einer Demenz erkrankt, werden die Angehörigen oft vor anstrengende Herausforderungen gestellt. Was können wir tun, wie gehe ich mit meinem Partner oder meiner Mutter/meinem Vater um?

In zehn Doppelstunden können sich pflegende Angehörige in einem Kurs dem Thema Demenz mit all seinen Aspekten nähern. Was passiert im Gehirn, wenn jemand dement wird? Welche Auswirkungen hat das auf unser gemeinsames Leben? Solche und andere Fragen werden ebenso behandelt wie Umgangs- und Kommunikationsmöglichkeiten mit einem Kranken oder die Frage, wie man für die Probleme der Zukunft vorsorgen kann.

Begleitbuch erforderlich

Die Schulung "EduKation für Angehörige" erfolgt nach dem Konzept von Prof. Sabine Engel. Start ist am Dienstag, 19. Februar, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Weitere Termine sind: 26. Februar von 15.30 bis 17.30 Uhr, 19. März von 17 bis 19 Uhr, 26. März, 2., 9., 16. und 30. April, 7. und 14. Mai jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr. Schulungsort ist im ASB-Büro, Große Bauerngasse 1, in Höchstadt. Das Begleitbuch "Alzheimer und Demenzen" von Sabine Engel ist erforderlich. Es ist im Buchhandel oder auch zu Beginn der Schulung beim ASB erhältlich. Kursgebühren werden von der Krankenkasse übernommen. Anmeldung bei der Fachstelle für pflegende Angehörige unter Telefon 09193/5033191 oder via E-Mail an rosi.schmitt@asb-erlangen.de. red