Mit der Debatte viel Unruhe gestiftet

Aktuelle Nachrichten, Meldungen und Forderungen aus der kommunalen Stadt- und Landespolitik fanden Zustimmung und prägten die Diskussion mit dem Orts- und Fraktionsvorsitzenden Steffen Hörtler und weiteren Stadträten

beim CSU-Stadtgespräch.

Bereits vor der Regierungserklärung Söders hatte das Nationalpark-Aus Niederschlag in der Veranstaltung gefunden. Horst Seehofer habe durch seine aufgezwungene Nationalpark-Diskussion viel Unruhe in der Rhön gestiftet, hieß es beim CSU-Stadtgespräch. Sandro Kirchner habe von Anfang an auf "seine Rhöner" gehört und eine klare Haltung eingenommen.

Weiter ging es mit dem Thema Straßenausbaubeitragssatzung: Diese sei ungerecht und nicht mehr zeitgemäß, befanden die Teilnehmer. Alle Ortsstraßen könnten jetzt nach Dringlichkeit und Notwendigkeit nach einer echten Prioritätsliste saniert werden. Hier konnten Eberhard Gräf und Alfred Wacker aus ihrer Erfahrung im Rathaus sprechen, wie die Oberbürgermeister und Stadträte sich bei Widerspruch der Anlieger "sehr schwer" getan hätten.

Es sei Zeit, das Instrument zur Finanzierung des Straßenausbaus, das noch aus der Kaiserzeit stamme, zu beseitigen, war die Auffassung aller. Das Kommunalabgabengesetz (KAG) bürde die Zahllast bei Straßenbaumaßnahmen im Wesentlichen den Anliegern auf und lasse sie mit teils sehr hohen Beitragsforderungen allein, die die meisten Haus- und Grundeigentümer finanziell überforderten.

Als sympathisch kam bei der CSU-Basis die Vorstellung von Ministerpräsident Söder an, freiwillig seine Dienstzeit auf zehn Jahre zu beschränken. Nach Ansicht der Gesprächsteilnehmer habe das viele Vorteile für den Amtsinhaber und für die Partei. Die "unseligen Hängepartien" in der Vergangenheit um den rechtzeitigen Amtswechsel wären vorbei. "Zur Demokratie gehört der Wechsel", waren sich alle einig.

Kritisch wurde die Meldung aufgenommen, dass das Kurbähnle nicht mehr fährt. Es besteht die Sorge, dass es für immer aus dem Stadtbild verschwindet. Verlierer sind die Kurverwaltung, die Gäste sowie der Klaushof mit Tierpark und Gaststätte. Weitere Themen waren die Infrastruktur auf dem Busbahnhof und die Baustelle Neumann-Flügel. Der nächste CSU-Stammtisch wird wegen des Feiertages im Mai am Donnerstag, 14. Juni, stattfinden. red