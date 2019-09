Die CSU fährt nach Leipzig. Die Busfahrt findet von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember, mit einer Übernachtung und einem gemeinsamen Abendessen statt. Weiter sind im Programm eine Stadtrundfahrt mit kulinarischer Führung über den Weihnachtsmarkt geplant sowie eine Führung in der Stasiaußenstelle und und ein Besuch im Zoo. Bei Interesse meldet man sich bis spätestens 16. Oktober bei der CSU BWK-Geschäftsstelle unter Telefon 09561/75031 oder per Mail an coburg@csu-bayern.de. red