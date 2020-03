Mit der Bilanz zufrieden

Unzufrieden war man nicht bei der alljährlichen Gruppenversammlung der Sängergruppe Kordigast in Maineck. So hätten einmal mehr alle Chöre und Vereine ihren kulturellen Auftrag erfüllt, erklärte Vorsitzender Roland Dietz. Besonders die zahlreichen Auftritte hatten ihm im letzten Jahr gefallen. Mit einem Galakonzert, dem Konzert "Voices for Brass" des Chores Route 16-66 mit der Blaskapelle Schwürbitz und dem Kindermusical der Redwitzer Ohrwürmer waren die meisten größeren Veranstaltungen in Redwitz gewesen.

Als Höhepunkt des vergangenen Jahres bezeichnete Dietz das Gruppensingen, das zum ersten Mal als geistliches Konzert in der Kirche von Regens-Wagner in Burgkunstadt ausgetragen wurde.

Trotz mancher Schwierigkeiten in den Chören konnte sich die Sängergruppe gesanglich auf einem sehr hohen Niveau präsentieren. Man dürfe sich schon jetzt auf das Gruppensingen am 1. Mai in Mainroth freuen, welches im Rahmen der dortigen 900-Jahr-Feier stattfindet. Der Vorsitzende wies aber auch auf die wachsenden Schwierigkeiten hin.

So seien im letzten Jahr Vorstandsmitglieder und Sänger erkrankt und gar verstorben, die nicht zu ersetzen seien und der Sängerbewegung fehlen würden. Selbst ein Verein wie der Sängerbund Kirchlein könne in Schieflage geraten, ist aber auf dem Weg, mit den Sängern aus Wildenberg eine Chorgemeinschaft einzugehen. So war auch die Zusammenarbeit der Chöre aus Maineck und Altenkunstadt sowie des Liederkranzes Burgkunstadt und des Freundschaftsbundes Mainroth eine vorbildliche Sache.

Die stellvertretende Kreischorleiterin Pia Hempfling lobte die Arbeit der Chorleiter in den einzelnen Chören. "Ohne Chorleiter geht gar nichts" stellte sie fest. In ihrem Amt würde sie gerne unterstützen wo es möglich ist. Primär sei es ihr wichtig, als objektiver Beobachter der Chöre dabei zu sein. Veränderungen seien in der Gesellschaft etwas völlig Normales, dies gehe jedoch auch an der Sängerbewegung nicht spurlos vorbei. Auch nur noch zehn Aktive könnten sehr gut einen zweistimmigen Chorsatz singen. Sie lud weiter ein zum Chorprojekt "Six a Day" (Sechs an einem Tag) in Steinbach am Wald am 22. März des Sängerkreises Coburg-Kronach Lichtenfels, zu dem sich bereits 250 Singbegeisterte angemeldet haben. Auch die Sängergruppe Kordigast sei mit zehn Sängern dabei, was aber noch Luft nach oben habe.

Trotz einiger personeller Änderungen ging die Neuwahl flott und zügig über die Bühne: 1. Vorsitzender Roland Dietz, 2. Vorsitzender Heribert Humbert, Schriftführer Stefan Müller (neu), Schatzmeister Georg Trinkwalter (neu), Gruppenchorleiterin Pia Hempfling (neu), Beisitzer Heinrich Bähr, Paul Münch, Heidi Stehl und Reinhard Sporer (neu). Mit einem Ausblick auf Termine schloss Vorsitzender Roland Dietz die Versammlung. red