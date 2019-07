Mit den Senioren ins Nürnberger Land

Die nächste Fahrt des Seniorenkreises St. Georg Höchstadt am Dienstag, 30. Juli, führt als Halbtagesfahrt in den Raum Hersbruck. Nach dem Besuch des Naherholungszentrums Happurger See mit der Möglichkeit zum Kaffeetrinken und Spazierengehen folgt eine Besichtigung des ehemaligen Klosters Engelthal. Auf der Weiterfahrt folgt ein Besuch der evangelischen Kirche in Henfenfeld mit bedeutenden seltenen Glasmalereien aus dem 13. Jahrhundert. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Abendessen in Henfenfeld. Abfahrt ist um 12 Uhr, Haltestellen sind in der Reihenfolge Aischtalhalle - Am Grasigen Weg - Große Bauerngasse - Am Bahnhof - Erlanger Straße. Anmeldungen nimmt Pia Hackenberg unter Telefon 09193/8495 entgegen. red