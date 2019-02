Nach dem Rücktritt des "Arbeitskreises Lindenkids" im vergangenen Jahr konnte die Vorsitzende der Blumen- und Gartenfreunde Wolfsdorf, Uschi Bornschlegel, bei der Jahreshauptversammlung die gute Nachricht verkünden, dass sich wieder fünf Mütter gefunden haben, die die Jugendgruppe weiterführen werden.

Im Tätigkeitsbericht der Jugendgruppe "Lindenkids" erzählte Susanne Schwarz von einer Spende anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Jugendgruppe in Höhe von 500 Euro an die Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach. Der Gartenbauverein spendete ebenfalls 500 Euro. Mit dem Betrag von 1000 Euro schaffte die Geschwister-Gummi-Stiftung Kettcars und Laufräder an, berichtete Schwarz.

Die Versammlung freute sich, dass mit Mandy Gräsing-Lang, Martina Hoffmann, Johanna Lieb, Katharina Schütz und Daniela Zipfel fünf neue "Lindenkids-Mütter" gefunden wurden, die die Jugendgruppe in Zukunft leiten werden. Die Mütter waren bereits bei der vergangenen Weihnachtsfeier im Einsatz, besorgten die Weihnachtsgeschenke und organisierten ein Christkind. Vorsitzende Uschi Bornschlegel gab folgende Termine bekannt: Freitag/Samstag, 15./16. März, Arbeitseinsatz; Dienstag, 9. April, Schmücken des Osterbrunnens; Freitag, 3. Mai, Maiandacht; Pfingstsonntag, 9. Juni, Radtour zum Rosentag nach Birkach; Freitag, 18. Oktober, "Äthiopisch kochen"; Sonntag, 10. November, Seniorennachmittag und Samstag, 14. Dezember, Weihnachtsfeier. Außerdem findet am Samstag, 13. Juli, ein Fest zum 40-jährigen Bestehen des Vereins mit Ehrungen auf dem Sportplatz statt. Im August ist eine "Fahrt ins Grüne" geplant.

Der Vorsitzende der Feuerwehr, Thomas Geuß, zeigte erste Pläne zum Bau des neuen Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses. Daraufhin entfachte sich eine kontroverse Debatte. Otto Fischer zeigte sich vom Entwurf mit zwei getrennten Gebäuden wenig angetan. Er kritisierte die mangelnde Ökologie durch den Bau von zwei Gebäuden und dass die Kulturscheune mit Feuerwehrhaus so weit in den Sportplatz rage und diesen somit stark verkleinere. Die Anwesenden einigten sich, die weitere Vorgehensweise mit der Dorfgemeinschaft zu besprechen, sobald konkrete Pläne vorlägen. thü