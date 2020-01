Mit den Künstlerinnen im Gepräch

Die Künstlerinnen der Ausstellung "Farbe erleben", Ramona Engelhardt und Clara Saß-Polz, sind am Sonntag, 26. Januar, von 15 bis 17 Uhr zu einem Artist-Talk zu Gast in der Fachklinik. Interessierte haben zwei Wochen später - am Sonntag, 9. Februar - nochmals die Möglichkeit, mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen. Die abstrakten Acrylbilder der beiden sind noch bis Mitte Februar zu besichtigen. red