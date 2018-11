Mit den Hits von "Simon and Garfunkel"

Das Graceland-Duo tritt am Freitag, 23. November, ab 20 Uhr im Bad Kissinger Kurgartencafé unter dem Motto " A Tribute to Simon and Garfunkel " auf. Thomas Wacker und Thorsten Gary interpretieren mit Feingefühl und virtuosem Gitarrenspiel "Bridge over Troubled Water", "Scarborough Fair", "Old Friends", "Cecilia" und "El Condor Pasa". Nahe am Original, ohne zu kopieren. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für dieses Konzert gibt es im Vorverkauf im Kurgartencafé, Am Kurgarten 8, Tel.: 0971/785 798 90, E-M ail: info@kurgarten-cafe.de. Foto: Ralf Dannemann