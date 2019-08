Die Grünen rufen am morgigen Samstag zum Müllsammeln am Ufer des rechten Regnitzarmes auf. Beim Spazieren werden die Grünflächen von Plastiktüten, Alufolien und weiterem Müll befreit. Die Bamberger Grünen sprechen mit den Anwesenden über Möglichkeiten der Müllreduktion. Start der Aktion ist um 13.30 Uhr am P+R Heinrichsdamm. Gegen 15 Uhr endet die Sammlung mit einem gemütlichen Beisammensein im Kiosk Kunni. Müllsäcke werden gestellt. Handschuhe sollten mitgebracht werden. red