Mit den Gartenfreunde zu den Festspielen

Die Gartenfreunde Ebermannstadt organisieren auch in diesem Jahr wieder Fahrten zu den Luisenburg-Festspielen: am Sonntag, 9. Juni, zur Familienvorstellung "Madagascar" am Nachmittag, Abfahrt um 12 Uhr in Ebermannstadt, und am Samstag 24. August, zur Abendvorstellung der Operette "Walzertraum", Abfahrt um 17 Uhr. Für beide Vorstellungen sind bereits Karten in guter Lage vorbestellt, jedoch ist die Reservierung derzeit nur bis Sonntag, 14. April, zu halten. Bei Interesse an einer der Vorstellungen können sich Interessierte bei Klaus Neuner, Telefon 09194/8943, melden. red