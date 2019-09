Der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis lädt am Samstag, 12. Oktober, zu einer Zugwanderfahrt in die Residenzstadt Würzburg ein. Die zehn bis elf Kilometer lange Tour beginnt unterhalb der "Alten Mainbrücke" und verläuft entlang des Main-Wanderweges in Richtung Veitshöchheim. Um 16 Uhr wird mit einem Schiff die Rückfahrt nach Würzburg angetreten. Die Zugabfahrt in Neustadt erfolgt um 8.10 Uhr. Anmeldungen nimmt Wanderführer Dieter Seyfarth unter Telefon 09568/6597 entgegen. red