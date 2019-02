Mit dem Wohnmobil von Kairo nach Kapstadt

Ganz Afrika, von Kairo bis Kapstadt auf dem Landweg mit dem eigenen Fahrzeug zu durchreisen, diesen Traum haben sich die Forchheimer Heinz Schwarz und Ehefrau Waltraud 2016 und 2017 verwirklicht. Die Reise starteten sie bei Triest, um ihr Wohnmobil zu verschiffen. Von der Fahrt durch Ägypten, den Sudan, Äthiopien, Dschibuti und Kenia haben sie faszinierende Bilder mitgebracht, die sie am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Forchheim zeigen werden. Der Vorverkauf (acht Euro) in der Stadtbücherei hat begonnen. red