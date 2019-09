Mit dem Wendehals auf dem Weg zum Erhalt der Streuobstwiesen

"Der Wendehals - geheimnisvoller Vogel im Apfelhain": Unter dieser Überschrift startet der Landschaftspflegeverband Bamberg ein Projekt zum Erhalt naturnaher Streuobstwiesen am Kraiberg in der Gemeinde Baunach. Der Wendehals ist ein typischer Bewohner von strukturreichen Streuobstbeständen und auf diese angewiesen. Der Vogel ist nun einer von acht ausgewählten "Ureinwohnern" in Bayern und wirbt für die Bedeutung der Streuobstkulturen zur Bewahrung der heimischen Artenvielfalt, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes.

Im Naturschutzgebiet Kraiberg in der Gemeinde Baunach wachsen auf überwiegend extensiv genutzten Wiesen und Streuobstwiesen nicht nur über 50 verschiedene Obstsorten, sondern es leben dort auch viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Eine davon ist auch der vom Aussterben bedrohte Wendehals. Im Rahmen des Ureinwohner-Projektes können interessierte Eigentümer von Streuobstwiesen am Kraiberg Hilfe bei der Entfernung von Misteln bei stark befallenen Apfelbäumen sowie bei der Nachpflanzung von Streuobstbäumen bekommen. So könne der Lebensraum des Wendehalses auf Dauer gesichert werden, weiß man beim Landschaftspflegeverband. Außerdem finden Exkursionen am Kraiberg statt, die der Öffentlichkeit die Bedeutung dieses wertvollen Lebensraumes nahebringen.

Infos beim Apfelmarkt

Beim diesjährigen Apfelmarkt in Strullendorf am 13. Oktober wird der Landschaftspflegeverband Bamberg an seinem Stand unter anderem über die Möglichkeiten im Projekt, den Wendehals und die Bedeutung der Streuobstwiesen informieren.

Das Wendehals-Projekt in Bamberg ist Teil der Artenschutzkampagne des Deutschen Verbands für Landschaftspflege, die über das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert wird.

Bayerns Ureinwohner sind dabei ausgewählte Tiere und Pflanzen, die in der bayerischen Kulturlandschaft heimisch sind. Viele davon sind gefährdet und müssen geschützt werden. Die bayerischen Landschaftspflegeverbände engagieren sich mit vielfältigen Aktionen für den Schutz der biologischen Vielfalt und unterstützen die Umsetzung der bayerischen Biodiversitätsstrategie, sowie die Umsetzung der europäischen Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien.

Erfolgreiche Kampagne

Die Kampagne "Bayerns Ureinwohner" zählt der Mitteilung zufolge zu den erfolgreichsten Naturschutzkampagnen in Deutschland und wird vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und dem bayerischen Umweltministerium durchgeführt. Seit 2008 setzten die bayerischen Landschaftspflegeverbände schon über 100 Projekte um und tragen so maßgeblich zum Erfolg der bayerischen Biodiversitätsstrategie 2030 bei. Weitere Informationen über den Landschaftspflegeverband Bamberg gibt es unter www.lpv-bamberg.de. Informationen über die Artenschutz-kampagne sind einsehbar unter www.bayerns-ureinwohner.de. red