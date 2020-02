Mit dem VdK zur Demo

"Es ist Zeit für eine soziale Bewegung und damit für eine VdK-Großdemonstration", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Am Samstag, 28. März, werden Zehntausende in München erwartet, die bei der zentralen VdK-Demonstration unter dem Motto "Soziales Klima retten!" für soziale Gerechtigkeit und gegen Altersarmut auf die Straße gehen. Auch der VdK-Kreisverband Forchheim ruft zur Teilnahme auf. Alle Bürger sind eingeladen, in München dabei zu sein. Der Kreisverband organisiert kostenlose Fahrten. Interessierte können sich unter Telefon 09191/978250-0 in der VdK-Kreisgeschäftsstelle melden. red