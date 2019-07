Für die Fahrt des VdK-Ortsverbandes am Sonntag, 7. Juli, nach Heldritt zur Waldbühne sind noch Plätze frei. Interessierte können sich bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397, anmelden. Eine Abendeinkehr ist vorgesehen. Auch für die "Fahrt ins Blaue" am Freitag, 19. Juli, und für die Fahrt zur Luisenburg am Freitag, 23. August, zur Aufführung der Operette "Ein Walzertraum" kann man sich noch anmelden. Nichtmitglieder sind ebenfalls willkommen. red