Mit dem VdK auf Tour

Der VdK-Ortsverband bietet drei Reisen an. Vom 25. bis 28. Juli geht es zu den Bregenzer Festspielen mit Besuch der Oper Rigolette auf der Seebühne sowie zwei Tagesausflüge. Vom 3. bis 6. Oktober geht die Fahrt zum Musikherbst am Wilden Kaiser. An drei Abenden treten die Stars der Volks- und Schlagermusik im beheizten Festzelt auf. Unter ihnen sind Roland Kaiser, Hansi Hinterseer, Maite Kelly, Semino Rossi, Andy Borg und Marc Pircher. Eine Fahrt mit einer Bergbahn zum Frühschoppen mit Musik am Berg und der Besuch des Bauernmarktes in Ellmau runden das Programm ab. Die Herbstflugreise auf die Insel Kreta findet vom 21. bis 28. Oktober statt und beinhaltet Tagesausflüge nach Heraklion, Kloster Arkadi und Rethymnon sowie nach Agios Nikolaos und Panagia Kera. Der Abflug erfolgt ab Flughafen Nürnberg. Programme liegen im Rathaus aus. Bei allen Reisen sind auch Nichtmitglieder willkommen. Zustiege sind möglich in Marktzeuln, Redwitz, Hochstadt, Trieb, Michelau, Lichtenfels, Bad Staffelstein und Ebensfeld. Informationen und Anmeldung bei Ortsverbandsvorsitzendem und Reisebegleiter Dieter Werthmann, Telefon 09574/653575. red