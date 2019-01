Mit dem VdK auf Reisen

Der VdK-Kreisverband unternimmt folgende Ausflüge und Reisen. Am Samstag, 6. April, findet ein Tagesausflug nach Haibach mit Modenschau, Frühstück, Mittagessen und Einkaufsbummel statt. Am Nachmittag ist ein Besuch im Franck-Haus in Marktheidenfeld vorgesehen. Von Donnerstag, 25., bis Sonntag, 28. Juli, ist eine Fahrt zu den Bregenzer Festspielen mit Besuch der Oper "Rigoletto" auf der Seebühne Bregenz und zwei Tagesausflügen im Raum Bregenzer Wald geplant. Von Donnerstag 3., bis Sonntag, 6. Oktober geht es zum Musikherbst am Wilden Kaiser. An drei Abenden treten die Stars der Volks- und Schlagermusik im beheizten Festzeit auf. Eine Fahrt mit einer Bergbahn zum Frühschoppen mit Musik am Berg und der Besuch des Bauernmarkt in Ellmau runden das Programm ab. Die Herbstflugreise auf die Insel Kreta findet von Montag, 21., bis Montag, 28. Oktober, mit Tagesausflügen nach Heraklion, Kloster Arkadi und Retbymnon sowie nach Agios Nikolaos und Panagia Kera statt. Der Abflug erfolgt ab Flughafen Nürnberg. Programme liegen in der VdK- Kreisgeschäftsstelle aus. Zustiege sind möglich in Marktzeuln, Redwitz, Hochstadt, Trieb, Michelau, Lichtenfels, Bad Staffelstein und Ebensfeld. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Dieter Werthmann, Telefonnummer 09574/653575. red