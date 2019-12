Mit dem Turnverein fit ins neue Jahr

"Fit ins neue Jahr!" - so lautet das Motto beim Michelauer Turnverein, der auch für Nichtmitglieder zwei neue Kurse anbietet: Zumba für die Steigerung der Leistungsfähigkeit und die Rückenschule, um Rückenbeschwerden vorzubeugen. Der zehnstündige Kurs mit der Zumba-Trainerin Anna Nemmert beginnt am Donnerstag, 9. Januar, um 20 Uhr in der Angerturnhalle. Er endet am 26. März und pausiert am 20. Februar (Altweiberfasching) und am 27. Februar; Anmeldung per E-Mail an anna.nehling@gmx.de oder telefonisch unter 09571/8900012. Der Kurs "Rückenschule" findet am Dienstag,14. Januar, von 19 bis 20 Uhr in der Schulturnhalle in Michelau statt. Der zehnstündige Kurs wird von Jeanette Spitzenpfeil geleitet. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Anmelden kann man sich vor Ort zu Beginn der ersten Stunde. kag