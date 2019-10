Mit dem Traktor durch das Land

"Für Blödsinn bin ich immer zu haben", sagt Günter Hellmig. Deshalb hat er heimlich eine Bayern-Fahne als Sonnenschutz am Traktor angebracht. Dann steigt er auf das Gefährt von Rainer Drubba. Ein Ausflug ist angesagt, durchs Tal nach Rannungen und weiter nach Hambach.

"Ich war schon einmal hier", sagt Rainer Drubba. "Weil ich gehört hatte, dass man hier gut essen kann." Das fand er bestätigt. Er blieb ein paar Tage, lernte dabei unter anderem Bernd Hochrein kennen, der einen alten Traktor hat. Weil er auch zwei Oldtimer-Traktoren besitzt, entstand die Idee, beim nächsten Mal mit so einem Gefährt nach Münnerstadt zu kommen. Gesagt, getan.

30 Stundenkilometer fährt der alte Traktor Spitze. Weil er ihn nicht überfordern will, fährt Rainer Drubba höchstens Tempo 25. "Das schaffe ich 150 Kilometer am Tag." So hat er im hessischen Alsberg Zwischenstation gemacht. Dann ging es weiter nach Münnerstadt. "Man muss schon in den Rückspiegel schauen", sagt er. Wenn die Schlange zu lang wird, fährt er rechts ran. Aber die meisten Autos überholen problemlos. Manchmal, so hat er festgestellt, fahren auch welche hinterher, obwohl sie überholen könnten, weil ihnen der Traktor gefällt. Böse Zeichen und Gesten wegen des langsamen Gefährts sieht er nur ganz selten. Zwei Nächte ist Rainer Drubba im Gasthaus Hellmig geblieben. Am Dienstag ist geschlossen. An seinem Sonntag, wie Günter Hellmig seinen Ruhetag bezeichnet, drängte er auf eine gemeinsame Ausfahrt, nach Hambach, wo einst seine Eltern lebten. Rainer Drubba ist nun wieder auf dem Weg nach Hause. Er will aber wieder kommen. Ganz bestimmt.