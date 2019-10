Mit dem Tod Spaß haben

Humorvoll wird es am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, beim Improvisationstheater der Tabutanten im Sparkassenpavillon zugehen. Die beiden Schauspielerinnen aus Aschaffenburg nennen ihr Programm "Sie werden lachen, es geht um den Tod." Es ist die zweite Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums des Hospizvereins Bad Kissingen.

Die Tabutanten präsentieren ein spontanes Schauspiel zum Thema Leben, Tod, Trauer, Sterben und Liebe. Mittels Improtheater werden die Menschen auf positive und leichte Weise angeregt, das Tabu "Tod" und "Trauer" schrittweise zu brechen, schreibt der Veranstalter. Die Tabutanten gehen auf berührend-zarte und auch freudvolle Weise zu folgenden Fragen nach: All you need is love!? Was macht das Leben lebenswert? Was bereuen Menschen am Sterbebett am meisten? Was ist Glück? Wäre eine Wunderpille, die ewiges Leben verspricht, verlockend? Was macht das Leben schön? Wie will ich sterben? Was kann an einem Leichenschmaus / Tröster / Trauerfeier alles passieren? red