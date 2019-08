Mit dem Sprinter auf und davon

Einen weißen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen "BA-H 2106" entwendeten bislang Unbekannte in einem Gewerbegebiet in der Nacht zum Donnerstag. Das Fachkommissariat der Kripo Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Diebe im Zeitraum von Mittwochabend, etwa 19 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr, an dem Kleintransporter zu schaffen, der auf dem Gelände einer Schreinerei in der Straße "Laubanger" geparkt war. Es gelang den Unbekannten, mit dem etwa drei Jahre alten Sprinter mit einem Zeitwert von rund 30 000 Euro unerkannt zu entkommen. Der Wagen, in dem sich auch Werkzeug im Wert von rund 5000 Euro befand, ist mit einem gelben Firmenlogo der Schreinerei Hofmann beklebt.

Was die Kripo interessiert

Die Kripobeamten interessiert jetzt vor allem, wer insbesondere in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Laubanger oder den umliegenden Straßen beobachtet hat. Außerdem geht es darum, ob jemand den weißen Mercedes mit dem Kennzeichen "BA-H 2106" nach Donnerstag, 8 Uhr, noch gesehen hat. Oder ob sonst jemand Angaben machen kann, die im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. pol