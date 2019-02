Mit dem Space-Taxi durchs All

Sabine Weinbeer In die unendlichen Weiten eines närrischen Universums entführte der RSV Unterschleichach seine Gäste beim diesjährigen Faschingsball. Erstmals tanzte in der Radsporthalle die Showtanzgruppe des SV Neuschleichach. Als bezaubernde Jeannies beschworen sie den Flaschengeist, um schließlich zu erkennen, dass Liebe das größte Geschenk ist. Die 15 Mädchen, die von Manuela Huttner, Jutta Stütz und Steffi Koch trainiert werden, ernteten tosenden Beifall. Was die ganze Woche so los ist in Unterschleichach, das erfuhren die Gäste in der "Therapiestunde für Wochentage".

Dass man auch im hohen Alter noch schwungvoll unterwegs sein kann, das bewiesen die "Aurach-Nixen" mit ihrem Geh-Hilfen-Tanz, der ebenso Lachtränen provozierte wie die Mitternachtsshow, in der ebenfalls Ortsgeschehen persifliert wurde, so gab es etwa eine Fahrt mit dem Space-Taxi und auch einen Kampf von Darth Vader mit Luke Skywalker, die sich schließlich der Macht ihrer Ehefrau und Mutter geschlagen geben mussten.

Die Akteure

Showtanzgruppe SVN: Sophia Neeb, Zoe Kundmüller, Marie Fößel, Lana Koch, Ava Kundmüller, Mia Neeb, Amelie Pickel, Emely Kraus, Johanna Putzka, La Wolter, Nele Huttner, Samiyah Frank, Leni Blenk, Lina Bockel und Angelina Eichhorn. Selbsthilfegruppe: Klaus und Gabi Arnhold, Gabi Kraus, Elisabeth Moser, Gabi Spiegel, Friederike Kraus, Sabine Weinbeer. Aurach-Nixen: Manuela Nestler, Gabi Kraus, Friederike Kraus, Gabi Spiegel, Elisabeth Moser, Gabi Arnhold, Evi Hassa, Sabine Weinbeer, Susanne Reg und Brunhilde Brust. Mitternachtsshow: Ewald und Robert Bühl, Peter und Stefan Ullrich, Klaus Arnhold, Florian Berger, Stefan und Noel Reg, Gerhard und Sebastian Vogel, Peter Ullrich und Stefan Keller.