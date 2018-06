Mit dem Shuttle-Bus in die offenen Gärten

sw



Die Gemeinde Oberaurach weist auf den Shuttle-Bus hin, der am morgigen Sonntag zum Tag der offenen Gartentür nach Fatschenbrunn fährt. Er startet von 8 bis 18 Uhr immer zur vollen Stunde an der oberen Ortseinfahrt Fatschenbrunn an der Hochstraße und erreicht jeweils fünf Minuten später folgende Haltestellen (Beispiel mit dem 8-Uhr-Bus):Hummelmarter Ortsausgang Forsthaus 8.05 Uhr; Danken-feld Bushaltestelle Ortsmitte 8.10 Uhr; Kirchaich Bushaltestelle Weinberge 8.15 Uhr; Trossenfurt Aurachbrücke 8.20 Uhr; Tretzendorf Bushaltestelle 8.25 Uhr; Unterschleichach Radsporthalle 8.30 Uhr; Oberschleichach Bushaltestelle Zenglein 8.35 Uhr; der Parkplatz ist einige Meter weiter gegenüber dem Friedhof. Es wird gebeten, Gebrauch vom Bus zu machen; an den Ortsrändern von Fatschenbrunn wurden zwar Parkflächen ausgewiesen, zu denen die Feuerwehr den Weg weist, doch sind die Kapazitäten begrenzt.