Der Seniorenkreis Burk unternimmt am Mittwoch, 11. September, eine Halbtagesfahrt in das Klosterdorf Speinshart bei Eschenbach in der Oberpfalz. Nach einer Andacht in der Klosterkirche ist Kaffeetrinken geplant. Das Abendessen findet im Hotel "Schlossberg" in Haidhof statt. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Brunnenkreuz, dann am Kriegerdenkmal und bei Möbel-Fischer. Die Rückkehr ist für 20 Uhr geplant. Näheres und Anmeldung bei Regina Wölker, Telefon 09191/975520. red