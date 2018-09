Mit dem Rückwärtsgang auf dem Rasenweg

Eine 38-Jährige Hyundai-Fahrerin fuhr am Dienstagnachmittag, vorsichtig vom Rasenweg kommend, in die Kreuzung zur Unteren Saline ein. Als sie den Querverkehr kommen sah, setzte sie ihr Fahrzeug zurück und übersah dabei einen hinter ihr wartenden Mercedes einer 37-Jährigen. Bei dem Aufprall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 800 Euro. pol