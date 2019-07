Mit dem Rücken zur Wand

Nach der 0:3-Niederlage in Memmelsdorf, bei der der FC Lichtenfels (18./0 Punkte) erst im zweiten Durchgang auf die Verliererstraße geriet, geht es für das Trainergespann Christian Goller und Oliver Müller darum, einen totalen Fehlstart in der Landesliga Nordwest zu verhindern. Die Gäste vom FC Coburg (12./ 4 Punkte) sind aber ebenfalls angeschlagen und benötigen zumindest einen Zähler, um Selbstvertrauen zu tanken. Beide Teams haben zum wiederholten Male zahlreiche Ausfälle zu beklagen.

FC Lichtenfels - FC Coburg "Wir waren bei unseren drei Begegnungen nicht chancenlos, haben aber noch nichts auf dem Papier. Unsere Ansprüche sind nach dem guten Abschneiden in der vergangenen Serie aber anderer Art. Wir haben einiges gutzumachen", gibt Oliver Müller seiner Truppe mit auf den Weg. Es gilt nicht zu verkrampfen.

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Abschneiden liegt in der Reduzierung individueller Fehler. Müller rechnet mit einem heißen und emotionalen Fight. Es fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Mariusz Jankowiak, Luca Ljevsic und Pascal Scholz sowie Florian Goller wegen einer Zerrung. Lukasz Jankowiak befindet sich im Urlaub. Wieder ins Geschehen eingreifen kann Martin Hellmuth nach einer Jochbeinprellung.

Für FCC-Coach Lars Scheler sind Derbys das "Salz in der Suppe": "Wir wollen in Lichtenfels ein anderes Gesicht zeigen als im Vorjahr bei unserer 0:1-Niederlage. Ich erwarte wie bei unserem 3:0-Auswärtssieg am Mittwoch vergangener Woche bei FT Schweinfurt von meinen Jungs eine 100-prozentige Einstellung mit erhöhter Lauf- und Kampfbereitschaft als Schüsseltugenden. Wir wissen, dass sich die Korbstädter trotz ihrer prekären Lage auf dem Rasen als Einheit präsentieren werden. Da reichen fußballerische Mittel allein nicht aus, um zu bestehen", lautet die Einschätzung des FCC-Übungsleiters.

Wieder zurück im Kader sind Daniel Kimmel und Rene Knie und voraussichtlich auch Davide Dilauro nach zehnmonatiger Pause wegen einer schweren Knieverletzung. Lang ist die Liste der Fehlenden: Fabian Carl (Urlaub), Neuzugang Jonathan Baur (steht erst Mitte August zur Verfügung), Tevin McCullough (langzeitverletzt), Yannick Teuchert (Magen-/Darmerkrankung), Gökhan Sener (Bänderverletzung im linken Fuß) und Jannik Schmidt (verhindert). Angeschlagen sind Daniel Alles und Sertan Sener. hh SV Memmelsdorf/Ofr. - VfL Frohnlach

Die Frohnlacher Truppe um Coach Bastian Renk hat sich gleich gut in der neuen Liga präsentiert, fünf Punkte geholt und hat damit bereits einen Zähler mehr auf dem Konto als Gastgeber SV Memmelsdorf. Ein Wiedersehen feiert Lukas Pflaum, der lange Zeit selbst für den SVM auf dem Platz stand. Er ist heute Kapitän, Torschütze und Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Frohnlacher.

Fehlen wird nach wie vor Aykut Civelek, der länger gesperrt ist, als in Frohnlach angenommen. Da ihn sein letzter Klub, der SC Sylvia Ebersdorf, vom Verband abgemeldet hatte, ruhte die Spielsperre! Doch Frohnlach ist in der Breite gut aufgestellt und wird mit breiter Brust in die Partie gehen. Offen bleibt die Frage, wer mit den hohen Temperaturen besser umgeht. ct