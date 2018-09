Mit dem Rollstuhl zur Kerwa

Egal ob Vereinsfeier, Chor-Konzert, Stadtfest oder die Kerwa - jeder sollte die Möglichkeit haben, eine Veranstaltung zu genießen und mitfeiern zu können. Wer denkt schon daran, dass sich viele Menschen mit Behinderungen bereits im Vorfeld oft gegen eine Veranstaltung entscheiden, weil sie wichtige Informationen vermissen? Kein Rollstuhlfahrer möchte sich umsonst auf den Weg machen, um sich dann einer Treppe gegenüberzusehen oder keine Toilette nutzen zu können. Und immer extra nachfragen ist ermüdend und vermittelt kein Willkommensgefühl. Dabei ist eine barrierefrei gestaltete Umwelt für zehn Prozent der Bürger zwingend, für 30 bis 40 Prozent notwendig und für 100 Prozent komfortabel, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Kulturmanagerin Elnaz Amiraslani gibt in einem kostenfreien Workshop am Dienstag, 9. Oktober, von 17.30 bis 20.30 Uhr im Landratsamt in Erlangen Infos und Tipps, wie auch kleinere Vereine, Organisationen und Veranstalter barrierefreie Strukturen für ihre Feste umsetzen können. Eine Anmeldung unter Telefon 09131/8031332 ist erforderlich. red