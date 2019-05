Radfahren macht Spaß und ist gesund. Zum 1. Mai startet zum 19. Mal die Mitmachaktion "Mit dem Rad zur Arbeit" der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Ziel dabei ist, in der Zeit von Mai bis Ende August mindestens an 20 Arbeitstagen in die Firma zu radeln. Online-Anmeldungen sind möglich unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. red