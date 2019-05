Mit dem Rad zum Spargelessen

Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, lädt der Fahrradclub ADFC Forchheim zu einer 65 Kilometer langen Radtour nach Steppach ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forchheimer Rathausbrunnen. Über Pautzfeld geht es auf dem Aischtalradweg bis Lauf und weiter über Förtschwind, Zentbechhofen und Sambach. Im "Alten Bahnhof" in Steppach gibt es ein Spargelessen in vielen Variationen. Zurück geht es auf dem Fürstbischöflichen Radweg über Röbersdorf, Hirschaid und Buttenheim nach Forchheim. Die Tour ist für trainierte Radler geeignet.