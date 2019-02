Mit dem Rad zum Einkaufen

Bei völliger geistiger Frische konnte Brigitte Nitsche, geborene Garbe, ihren 90. Geburtstag feiern. Die Jubilarin wurde in Penzig (Oberlausitz) als jüngstes von drei Kindern geboren.

Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie in der elterlichen Metzgerei als Fleischereifachverkäuferin. 1945 musste sie ihre Heimat verlassen und kam nach Berlin, wo sie 1950 ihren Ehemann Friedhelm, den sie schon in der alten Heimat in ihrer Metzgerei kennengelernt hatte, heiratete.

Zwei Kinder, die ihnen wiederum fünf Enkel schenkten, gingen aus der Ehe hervor.

An den Obermain kam das Paar durch seine Gartennachbarn in Berlin, die die Nitsches 25 Jahre mit nach Staffelstein in den Urlaub nahmen.

2011 zogen sie dann endgültig in die Adam-Riese-Stadt, wo "die Einwohner sehr freundlich sind", erklärte die Geburtstagsjubilarin. Ihren Haushalt und ihre Einkäufe erledigt sie mit dem Fahrrad auch heute noch alle selbst. Der Bürgermeister von Bad Staffelstein, Jürgen Kohmann, ließ es sich nicht nehmen, dem Geburtstagskind persönlich zu gratulieren. hkla