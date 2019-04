Mit dem Rad zu den Gotteshäusern

Zur Erkundung einiger Markgrafenkirchen beziehungsweise Gotteshäuser im Markgrafenstil rund um Thurnau per Fahrrad laden der Verein Markgrafenkirchen und das evangelische Bildungswerk am Samstag, 6. April, ein. Pfarrer Hans Peetz bietet neben einer Kurzführung in den einzelnen Kirchen auch theologische Impulse an. Start ist um 9 Uhr in Thurnau an der St.-Laurentius-Kirche. Die 40-Kilometer-Tour führt dann mit einer Mittagspause über Berndorf, Wonsees, Alladorf, Trumsdorf, Neustädtlein, Limmersdorf zurück nach Thurnau. Bei schlechtem Wetter wird die Tour verschoben. Eine Anmeldung wird erbeten bei Hans Peetz (E-Mail markgrafenkirchen@elkb.de oder Telefon 0921/75 74 821). Weitere Informationen auch unter www.ebw-bayreuth.de. red