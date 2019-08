Mit dem Rad unterwegs

Der ADFC Bamberg veranstaltet am Freitag, 23. August 2019 eine MTB-Tour durch die "heiligen Länder". Die Strecke ist etwa 22 Kilometer lang, hügelig und für Mountainbiker geeignet. Die Tour führt über den alten Postweg nach Steinbach und dann über die alte Forststraße zum Drei-Länder-Eck, zum Bischofsheimer See, zum Golfplatz und zum Hünenhügel. Eine Einkehr ist im Ebelsbacher Ortsteil Gleisenau geplant. Die Rückkehr führt über das alte Schloss mit Garten durch den alten Ortskern nach Ebelsbach. Die Bahnabfahrt ist um 16.12 Uhr in Bamberg. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Bahnhof Ebelsbach/Eltmann. Infos und Anmeldungen bis heutigen Dienstag bei Alexander Kuhla (Telefon 09522/7097067). red