Mit dem Rad Richtung Kronach

Zu einer Rennradtour am Samstag, 20. Juli, lädt der ADFC ein. Die Strecke beträgt 110 Kilometer und führt von Coburg über Rödental und Sonneberg nach Judenbach. Von dort geht es in Richtung Kronach, bevor über Schmölz und Mitwitz zurück nach Coburg geradelt wird. Eine Teilnahme ist nur mit einem Rennrad möglich, es besteht Helmpflicht. Start ist um 10 Uhr am Marktplatz, die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant. Informationen gibt es beim Tourenleiter Stephan Glaß unter der Telefonnummer 09563/ 4671. red