Mit dem Rad nach Rodez

Die Stadt Bamberg bietet in diesem Jahr erneut eine mehrtägige Radreise an. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Bamberg und Rodez: Reisetermin ist vom 8. bis 24. Mai.

In 13 Tagen führt die Radtour entlang der in der Schweiz fließenden Aare, weiter entlang der Rhone über Lyon nach Avignon. Die Route führt weiter am Mittelmeer in die Nähe von Montpellier, wo man einen Tag am Strand liegen und sich erholen kann. Danach geht es schnurstracks durch die Berge nach Rodez. Hier nehmen die Teilnehmer dann an den Feierlichkeiten zum 50. Partnerschaftsjubiläum teilnehmen.

Gefahren werden täglich etwa 100 Kilometer in zwölf Etappen. Insgesamt ist die Strecke rund 1200 Kilometer lang. An jedem Abend wird in einem Hotel übernachtet. "Zudem haben wir eigens ein Begleitfahrzeug dabei, um das Gepäck der Reisenden zu transportieren sowie Ersatzteile, falls es unterwegs zu einer Panne kommt", so der Organisator Bertram Weißhaar. Allerdings erfordere die Bewältigung der Tour schon eine ordentliche Portion Fitness. "Uns ist dennoch wichtig, dass es sich bei dieser Reise keinesfalls um einen sportlichen Wettkampf handelt", betont Weißhaar. Vielmehr soll im Mittelpunkt der Reise der Genuss der Landschaft, der Kulinarik und der Besichtigung der auf dem Weg liegenden Sehenswürdigkeiten stehen. Gefahren wird über Radwege, gut befahrbare Feld- und Waldwege und nötigenfalls über wenig befahrene Straßen.

Organisiert wird die Radreise von der Stadt Bamberg. Die Anmeldung hierzu erfolgt ausschließlich bei der Stadt Bamberg, Bertram Weißhaar, Telefon 0951/87-1011 oder E-Mail: bertram.weisshaar@stadt.bamberg.de. Die Teilnehmer müssen über ein straßenzugelassenes tourentaugliches Fahrrad mit 14 und mehr Gängen verfügen. red