Mit dem Rad durch Israel

Johannes Reichert, der Schweinfurter Autor, zeigt am Montag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Zeiler Kino Bilder zu seiner Radreise über 1230 Kilometer durch Israel. Er wird die Fotos kommentieren und Passagen aus seinem dritten Reisetagebuch lesen. Auf die Veranstaltung weist die Volkshochschule Zeil hin.

Von Haifa aus radelte der Autor zum Rosh Hanikra an der libanesischen Grenze und durch die waldreichen Berge im Norden Galiläas weiter zu den biblischen Orten am See Genezareth. Über Nazareth, den Berg Tabor und das Karmelgebirge geht die Reise nach Tel Aviv/Jaffa, dem Ziel der ersten Etappe 2013.

Von dort wird die Tour 2014 über Aschkelon, Be'er Sheva, Dimona, Arad und Masada nach Jerusalem fortgesetzt, von wo er nach vier Tagen durch die dichten Wälder der Jerusalemer Berge nach Tel Aviv zurückradelt. Jede Etappe umfasst zwei Wochen pro Jahr. Ein solches Abenteuer solle auch all denjenigen Mut machen, die wie der Autor nach einer schweren Krankheit körperliche Herausforderungen suchen, erklärt Johannes Reichert.

Das Kino und die Volkshochschule Zeil laden zu dem Bildervortrag ein. Kartenreservierung ist im Kino unter Telefonnummer 09524/1601 erbeten. red