Der Bund Naturschutz Kreisgruppe Bad Kissingen veranstaltet am Sonntag, 11. August, eine Radtour durch das Sinntal. Während der Tour werfen die Teilnehmer einen Blick auf beeindruckende Biberaktivitäten. Anschließend ist eine Einkehr im Biosphärenzentrum Oberbach. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Schulzentrum in Römershag. Die Weglänge beträgt etwa 25 Kilometer und ist für Familien geeignet. sek