Der Förderverein Leichtathletik Bamberg e. V. lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte heute Abend um 19 Uhr zu einem Lichtbildervortrag von Werner Mönius mit dem Titel "Hurtigruten: Mit dem Postschiff entlang der Küste Norwegens" in das Eichendorff-Gymnasium, Zimmer 217, ein. Von Oslo bis in den hohen Norden nach Kirkenes an der russischen Grenze und wieder zurück geht die Fahrt mit Ausblick auf grandiose Landschaften. Der Eintritt ist frei. red