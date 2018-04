Mit dem Porsche in die Schutzplanke

Die nasse Fahrbahn ist am Donnerstagnachmittag einem 64-jährigen Bayreuther auf der Autobahn 9 zum Verhängnis geworden. Auf der Fahrt in Richtung Norden verlor er auf der Talbrücke Trockau bei heftigem Regen beim Spurwechsel die Kontrolle über seinen Porsche Boxter. Der Sportwagen geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Hierbei wurde das Fahrzeug an der Front und der linken Seite stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Verkehrspolizei Bayreuth auf mindestens 22 000 Euro. Wegen der nichtangepassten Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn erhält der Bayreuther einen Bußgeldbescheid.