Mit dem Pedelec durch den Steigerwald

red



Das Umweltbildungszentrum Oberschleichach veranstaltet am Samstag, 7. Juli, eine Radtour für naturinteressierte E-Bike-Besitzer. Die Tour geht vom Marswaldspielplatz aus zum Wotansborn und dann weiter zum Kleinengelein. Nächstes Ziel ist der Zabelstein. Nach einer Rast fahren die Teilnehmer durch den Böhlgrund über Zell am Ebersberg zurück zum Marswaldspielplatz. Unterwegs erhalten die Teilnehmer interessante Informationen zum Thema Wald. Die etwa 35 Kilometer lange Tour beginnt um 13.30 Uhr und endet gegen 17.30 Uhr. Die Teilnehmer sollen mit voll geladenem Akku kommen, einen Fahrradhelm, Brotzeit und Getränke mitbringen. Eine Anmeldung ist im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach (Telefon 09529/922210) erforderlich.