Mit dem Paddelboot zur Jugendwallfahrt nach Würzburg

40 junge Leute aus dem katholischen Dekanat Haßberge ließen sich auf ein besonderes Abenteuer ein: Mit dem Paddelboot fuhren sie auf dem Main nach Würzburg, um an der Kiliani-Jugendwallfahrt teilzunehmen. Alles begann mit der ersten Station in der Eibelstädter Kirche, bei der Jugendseelsorger Andreas Hartung das Wallfahrtsmotto erklärte. Es lautete: "Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit" (Timotheusbrief). Die Wasserwacht Sulzfeld (Landkreis Kitzingen) wies die Gruppe in die Boote ein und begleitete sie während des ganzen Tages. Unterwegs genossen die jungen Pilger Wind und Wellen auf dem Main, unterhielten sich und sangen Lieder. Dabei gab es auf dem Wasser und an Land immer wieder Stationen zum Nachdenken und zum Beten, wie das Dekanat weiter mitteilte. Nachdem die jungen Leute in Würzburg angekommen waren, wurde ein bewegender Jugendgottesdienst mit Diözesanbischof Franz Jung gefeiert. Veranstalter der Tour waren die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit Haßberge, der BDKJ Haßberge, Andreas Hartung (Jugendseelsorger Haßberge) und Matthias Vetter (Jugendseelsorger Haßberge). Foto: Erich Müller/Diakon Untersteinbach