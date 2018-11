Mit dem OGV auf den Weihnachtsmarkt

Die diesjährige Weihnachtsmarktfahrt des Obst- und Gartenbauvereins Kleinweisach findet am Samstag, 8. Dezember, statt und führt in das romantische Städtchen Sommerhausen. Vorher wird die Erlebnisgärtnerei Currlin in Welbhausen bei Uffenheim besucht, wo die Teilnehmer bei einer Führung Wissenswertes rund um die Aufzucht, Pflege, Vermehrung und die Sortenvielfalt der Orchidee erfahren. Abfahrt ist um 9.30 Uhr, die Rückfahrt ist für 19 Uhr vorgesehen. Infos und Anmeldung bei Karin Römer (Telefon 09552/1406), Lydia Nein (09552/921495) und Käthe Billner (Telefon 09552/1858). Die Abfahrtszeiten und Haltestellen können bei der Anmeldung erfragt werden. red