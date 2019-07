Mit dem Nightliner zur "VolXXliga"-Party

Am Wochenende startet der Nightliner über die Landkreise Hof und Wunsiedel hinaus auch vom und in den Landkreis Kulmbach. Vor über fünf Jahren hat der Landkreis Wunsiedel damit begonnen, für Jugendliche gezielt Partybusse an Wochenenden zu und von größeren Veranstaltungen fahren zu lassen. 2014 hat sich auch der Landkreis Hof angeschlossen und fördert ebenfalls dauerhaft diese Busse.

Für jeweils zwei Euro pro Person und Fahrt verkehrt der Nightliner nun auch mit Start und Ziel Stammbach bis in den Landkreis Kulmbach hinein. Dort veranstaltet die Junge Union zum Auftakt des Stammbacher Wiesenfestes am Freitag ein Fest mit der "VolXXliga", einer der erfolgreichsten Bands des Oktoberfestes. Und für die, denen es bei deren Musik zu heiß wird, ist mitten im Festzelt ein Pool zur Abkühlung installiert.

Die Zubringer-Busse aus dem Landkreis Kulmbach starten um 18.53 Uhr in Grafengehaig (Rathaus), 19.03 Uhr in Marktleugast (Rathaus-Apotheke) und um 19.06 Uhr an der Bushaltestelle in Marienweiher. Wieder zurück fährt diese Linie 1 A um 1.25 Uhr in Stammbach. Die Linie 1 B startet in Ludwigschorgast (Hauptstraße) um 19.35 Uhr und fährt über Marktschorgast (19.47 Uhr am Bahnhof) nach Stammbach. Zurück geht es um 0.30 Uhr.

Die Busse organisiert Michael Stumpf, ÖPNV-Sachbearbeiter am Landratsamt, ehrenamtlich. Zu und von bisher 52 Veranstaltungen haben die Nightliner 3427 junge Menschen gefahren. "Die Auslastung von 37 Mitfahrern pro Bus bestätigt, dass der Nightliner der richtige Ansatz für die Verbesserung des ÖPNV auf dem Land ist", resümmiert Stumpf.

Das Stammbacher Wiesenfest beginnt am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag um 10.15 Uhr mit einem Festzug um 13 Uhr und endet um 22 Uhr mit einem Feuerwerk. Am Montag gibt es um 14 Uhr noch einen Festzug, danach spielt der Musikverein Marktleugast. Das Festzelt steht auf dem Platz am Gelände des TSV. klk