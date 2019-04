Mit dem Nachtwächter durch dunkle Gassen

Die Kirchturmuhr schlägt die späte Stunde: Nacht in Forchheim! Bei Laternenschein kann man mit "Vinzent", einem hartgesottenen, ehemaligen Söldner des Dreißigjährigen Krieges, der sich jetzt als Wächter der Nacht verdingen muss, durch dunkle Forchheimer Gassen gehen. Die Nachtwächterführung des Pfalzmuseums Forchheim mit dem Titel "Hört, Ihr Kinder, und lasst Euch sagen ...!" am Samstag, 6. April, um 21 Uhr ist für die ganze Familie. Treffpunkt ist am Pfalzmuseum in der Kapellenstraße 16. red