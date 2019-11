Mit dem Nachtwächter durch die Stadt

Seit Jahren bietet der Heimatverein zum Beginn der Herzogenauracher Martini-Kirchweih eine öffentliche Nachtführung mit dem Nachtwächter an. Dabei wird den Besuchern der Charme eines mittelalterlichen Städtchens in den Abendstunden geboten. Die Besucher erfahren, warum die Martini-Kerwa immer "die eigentlich wahre Kirchweih" war, wie es früher zum Festtag des heiligen Martin zugegangen ist, sie erleben, wie sich die Stadt in den Jahrhunderten verändert hat und können sich nach der Führung in der warmen Stube im ältesten Haus der Stadt bei Glühwein oder Bier in interessanter Gesprächsrunde mit Vertretern des Heimatvereins unterhalten. Die Führung am heutigen Freitag ist kostenfrei und beginnt um 18 Uhr am Georgsbrunnen am Herzogenauracher Marktplatz. gä