Die Sektion Bad Kissingen des Deutschen Alpenvereins veranstaltet am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Bad Kissingen einen Bildervortrag mit Michael Wöhning unter dem Titel "Mit dem Mountainbike quer durch Australien". Michael Wöhning nimmt die Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise. Man spürt förmlich die Hitze im Norden Australiens, die körperliche und mentale Belastung während der Fahrt auf den scheinbar endlosen Straßen ins Zentrum des Kontinents. Nach einer kurzen Atempause am Ayers Rock geht die Fahrt weiter Richtung Süden. Durch die Opalfelder bei Coober Pedy und entlang riesiger Salzwüsten erreicht er schließlich Adelaide. Nach einem Abstecher auf Kangaroo-Island geht die Reise über die berühmte Great-Ocean-Road schließlich nach fünf Wochen und 5600 Kilometern in Melbourne zu Ende. Zu diesem spannenden Vortrag sind Gäste willkommen. Der Eintritt ist frei. sek